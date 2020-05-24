Попова прокомментировала информацию о фальсификации статистики по COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии искажений в статистике России по коронавирусу. Об этом она сообщила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1», передает «Интерфакс».

По ее словам, грант на «разоблачение российской дезинформации», который выделили США, — «совершенно пустая трата сил и средств, потому что никто в Российской Федерации ничего не фальсифицирует и никаких данных других у нас просто нет».

Попова отметила, что в стране с первого дня эпидемии регистрируется каждый инфицированный гражданин. Кроме того, смерти от COVID-19 считаются точно, так как в России сложилась практика, когда все случаи смерти тщательно фиксируются.

«Самым достоверным всегда считался показатель смертности. (...) И мы одна из немногих, а гуру патологоанатомии говорят — единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило. Оно было, есть и остается. И это исключает возможность ошибки», — заключила она.

В ходе той же передачи Попова заверила, что в настоящее время не прослеживается «угрожающей статистики» по доли умерших медработников среди всех пациентов с COVID-19. Глава ведомства подчеркнула, что «необыкновенных цифр», отличных от показателей других периодов, нет.

Госдепартамент США опубликовал информацию о гранте 21 мая. Власти США предложили выплатить четверть миллиона долларов той организации, которая подготовит отчет о «российских и советских пропагандистских кампаниях в области здравоохранения». Посольство России в США раскритиковало это решение, отметив, что Вашингтон проводит деструктивную работу вместо того, чтобы сплотиться перед лицом общей беды — эпидемии коронавируса.

По состоянию на 24 мая общее число заразившихся с начала пандемии в России выросло до 344 481. За весь период зафиксирован 3541 летальный исход, выздоровели 113 299 человек. За последние сутки зарегистрировано 8599 новых случаев инфицирования.

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