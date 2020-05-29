Роспотребнадзор заявил о снижении эпидемиологического процесса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении эпидемиологического процесса в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

По словам Поповой, число обследований на коронавирусную инфекцию в стране увеличивается, а число случаев заболевания снижается. «Это как раз характеристика эпидпроцесса как эпидпроцесса, который идет на снижение уверенное, без обратного развития», — заявила глава Роспотребнадзора.

Также Попова добавила, что во все большем числе российских регионов с каждым днем фиксируется меньше зараженных, чем в предыдущем.

По данным на 29 мая, в стране зарегистрировано 387,6 тысячи фактов заражения. 4374 человека умерли. Россия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных.

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