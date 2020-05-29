В России увеличилась доля бессимптомных носителей коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что доля бессимптомных носителей коронавируса в стране увеличилась более чем в два раза. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По ее словам, по сравнению с началом эпидемии в стране доля бессимптомного течения болезни выросла в 2,6 раза.

Также Голикова сообщила о «снижении удельного веса среднетяжелых и тяжелых форм инфекций» в 1,4 раза. Кроме того, в 1,5 раза уменьшилось число больных, которые нуждаются в интенсивной терапии.

В апреле вирусолог, академик РАН Феликс Ершов рассказал о пользе зараженных коронавирусом людей, чья болезнь протекает бессимптомно. По его словам, распространяя вирус, такие люди делают то, что должна делать вакцина. «Идет коллективная иммунизация. Когда она достигнет 70 процентов, закончится рост заболевания. Этот процесс хорошо известный среди вирусных инфекций», — пояснил он.

По данным на 29 мая, в стране зарегистрировано 387,6 тысячи фактов заражения. 4374 человека умерло. Россия находится на третьем месте в мире по количеству инфицированных.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



