Число выздоровевших россиян с коронавирусом приблизилось к 160 тысячам

Число вылечившихся от COVID-19 в России за сутки увеличилось на 8264. Всего за время эпидемии их количество приблизилось к 160 тысячам, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего поправилось в Москве (3474). Следом идут Подмосковье (490), Петербург (330), Нижегородская область (222). Сто и более выздоровевших зарегистрировано в Краснодарском крае, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Мордовии, Свердловской, Калужской, Тульской, Брянской, Мурманской, Ленинградской, Пензенской областях.

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