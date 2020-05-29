Коронавирусу предрекли стать сезонным заболеванием

Инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал, что коронавирус может стать сезонным заболеванием в будущем. Его слова передает РИА Новости.

«Скорее всего, вирус будет сезонным, как грипп», — сказал врач. По его мнению, волны заболеваемости будут в конце осени и ранней весной, так как комфортная температура для вируса — пять-десять градусов выше нуля.

Тимаков напомнил о необходимости создания иммунной прослойки населения. Он также пояснил, что принятые в России меры по борьбе с инфекцией нужны, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения и не получить высокую смертность.

По последним данным, в России зафиксировано более 379 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 4142 человека умерли, еще более 150 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается свыше 5,8 миллионов случаев заболевания COVID-19.

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