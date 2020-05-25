Вирусологи предсказали ограничительные меры при второй волне COVID-19 в России

В случае второй волны коронавирусной инфекции в России ограничительные меры должны быть мягче, чем сейчас. Такой прогноз сделали опрошенные РИА Новости вирусологи.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн отметил, что при большом числе зараженных необходимо вводить избирательную самоизоляцию для граждан из группы риска. Остальные продолжат вести активную жизнь, иначе рухнет экономика. «Без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса», — уточнил он.

Альтштейн предположил, что при повторной эпидемии останется масочный режим в публичных местах и в транспорте.

Новая волна COVID-19 придет глубокой осенью вместе с другими сезонными респираторными заболеваниями. К тому времени может появиться долгожданная вакцина, добавил главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. «Хотя я как-то не очень верю в эту вторую волну, это уже будет как обычный сезонный грипп», — сказал вирусолог.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что новая волна коронавируса может наступить в стране с октября по ноябрь. По словам директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, избежать ее позволит массовая вакцинация, которая может начаться уже осенью.

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