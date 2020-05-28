Названы самые уязвимые перед второй волной коронавируса регионы

Второй волне эпидемии коронавируса больше всего подвержены те регионы России, в которых действовали жесткие карантинные меры, а также местности с небольшим количеством заразившихся в первую волну. Самые уязвимые субъекты назвал врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, передает РИА Новости в четверг, 28 мая.

По его словам, вторая волна прогнозируется там, где у населения не выработалась иммунная прослойка, которая состоит из переболевших, невосприимчивых к COVID-19 и получивших иммунитет в результате бессимптомного течения болезни. «Вторая волна для России, если будет, то выраженная в меньшей степени и в тех регионах, которые до этого почти не сталкивались с проблемой коронавируса», — пояснил Тимаков.

Он подчеркнул, что, таким образом, в Москве вторая волна маловероятна, поскольку «первая была растянута по времени и уже есть иммунная прослойка населения». Вместе с тем, по словам медика, чтобы точно избежать второй волны, необходимо соблюдать масочный режим.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что в случае второй волны коронавирусной инфекции в России ограничительные меры должны быть мягче, чем сейчас. По его словам, при большом числе зараженных необходимо вводить избирательную самоизоляцию для граждан из группы риска. Остальные продолжат вести активную жизнь, иначе рухнет экономика. «Без работающей экономики людей умрет намного больше, чем от коронавируса», — уточнил он.

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