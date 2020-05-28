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Минздрав рассказал о нетипичном течении коронавируса у пожилых россиян

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

У пожилых россиян часто встречается нетипичное течение коронавируса — лишь у 20 процентов заразившихся проявляется лихорадка, что говорит об отсутствии должного ответа иммунной системы. Об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева, передает РИА Новости.

Ткачева добавила, что у пожилых людей также могут проявляться нарушения памяти, потеря аппетита, слабость и снижение физической активности.

Ранее Ткачева заявила, что пожилым россиянам надо выходить на улицу и при этом использовать маски, так как важно восстанавливать физическую активность. По ее словам, без прогулок и движения у пенсионеров возрастает вероятность падений, переломов, нарушения походки, снижения мышечной массы и силы. Она отметила, что гулять без маски удобнее, но соблюдать эту меру необходимо из-за существования реального риска заражения.

На 28 мая в России выявлен 379 051 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4142 летальных исхода, выздоровели 150 993 человека.

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