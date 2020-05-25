Академик РАН призвал ослабить режим самоизоляции для пенсионеров

Пожилым людям необходимы прогулки, и стоило бы разрешить им это делать и ослабить для них режим самоизоляции. С таким призывом в интервью РИА Новости выступил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, во время эпидемии важно сохранять оптимизм и физическую активность, а свежий воздух обязательно нужен, «это сто процентов». «Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе. Может быть, нужно локальные какие-то принять меры для этого», — сказал Бокерия, отметив, что пенсионеры отличаются дисциплинированностью.

Академик добавил, что принятые в России ограничительные меры были адекватными и своевременными, а у страны есть большой опыт в борьбе с инфекциями.

Ранее 25 мая Бокерия говорил, что коронавирус может быть побежден к концу лета.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупреждала о росте смертности зараженных в ближайшее время на фоне достижения пика заболеваемости.

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