Российских пенсионеров призвали начать выходить на прогулки

Пожилым россиянам надо выходить на улицу и при этом использовать маски. К этому призвала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, по мере снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, важно восстанавливать физическую активность. Начинать стоит постепенно и соблюдая меры предосторожности. «Удобную обувь надевать, если нужно, брать трость, даже ходунки, или чтоб кто-то брал под ручку», — сказала она, уточнив, что без прогулок и движения у пенсионеров возрастает вероятность падений, переломов, нарушения походки, снижения мышечной массы и силы.

Ткачева отметила, что гулять без маски объективно удобнее, но соблюдать эту меру необходимо, потому что существует реальный риск заразиться. «Лучше гулять с маской, чем без маски сидеть дома», — добавила врач.

Ранее президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия призывал ослабить режим самоизоляции для пожилых людей и разрешить им гулять.

Согласно решению московских властей, с 1 июня в городе будет задействован второй этап смягчения ограничений. В качестве эксперимента с 1 по 14 июня будет введен «прогулочный режим», откроются парки. Общий режим самоизоляции продлен до 14 числа.

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