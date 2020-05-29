Голикова рассказала о тенденции Москвы к снижению заболеваемости COVID-19

Московский регион демонстрирует серьезную тенденцию к снижению заболеваемости COVID-19. Об это заявила вице-премьер и заместитель председателя координационного совета по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова, передает ТАСС в пятницу, 29 мая.

Голикова подчеркнула, что тенденция к снижению новых случаев коронваируса наблюдается «несмотря на то, что количество тестирований здесь существенно растет».

Она добавила, что в дальнейшем темпы снижения заражаемости коронавирусом будут полностью зависеть от соблюдения россиянами мер профилактики инфекции.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал второй этап смягчения ограничений с 1 июня. В частности, с понедельника

начнут работу непродовольственные магазины и бытовые сервисы, а местные жители смогут совершать прогулки по графику. При этом в столице ужесточается масочный режим, а режим самоизоляции продлевается до 14 июня. В Подмосковье также планируется ослабить меры, введенные из распространения коронавируса. В частности, с 1 июня будут открыты парки.

За последние сутки в столице выявлено 2332 случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число москвичей с коронавирусом выросло до 175 829. Всего в России, по последним данным, зарегистрировано 387 623 случаев заражения COVID-19.

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