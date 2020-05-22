На совещании у Путина назвали главное условие возвращения к нормальной жизни

Главным условием возвращения к нормальной жизни в России должен стать определенный коэффициент распространения инфекции. Его вице-премьер Татьяна Голикова назвала во время совещания с президентом Владимиром Путиным. Трансляцию вел канал «Россия 24» на YouTube.

Голикова отметила, что для нормальной жизни и запуска отдельных отраслей экономики необходимо, чтобы коэффициент был не больше 0,5. Это связано с тем, что в таком случае инфекция хоть и продолжит циркулировать, но ее распространение будет под контролем.

Сейчас в 47 регионах этот показатель меньше или равен единице. «На этом фоне всем органам власти на местах необходимо критически наблюдать дальнейшее смягчение», — сказала член правительства.

Она добавила, что даже при позитивных тенденциях необходимо продолжить соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования, так как ситуация остается «достаточно хрупкой», и коэффициент распространения колеблется.

Ранее Голикова говорила, что в кабмине рассчитывают на окончание распространения вируса летом, и отмечала снижение прироста числа зараженных в России.

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