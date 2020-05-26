Врач «президентской» больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа

По сравнению со свиным гриппом, ставшим причиной пандемии в 2009 году, коронавирус характеризуется более длительным инкубационным периодом и способностью долго сохраняться во внешней среде. Об этом заявил врач-терапевт, завотделением Волынской больницы управделами президента Андрей Наговицын, передает РИА Новости во вторник, 26 мая.

По его словам, у свиного гриппа инкубационный период составлял от 2 до 4 дней, а у коронавируса — от 6 до 14 дней. При этом в случае с коронавирусом инфицированный может заразить других людей за два дня до появления симптомов, тогда как люди со свиным гриппом представляли опасность для окружающих за сутки.

Кроме того, Наговицын отметил, что коронавирус способен дольше выживать в окружающей среде: на предметах, на мебели, на дверных ручках и даже в воздухе. «В чем сложность этого заболевания? Мы его не знаем. Только сейчас появляются средства диагностики, разрабатываются средства лечения», — подчеркнул врач.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Саратовского государственного медицинского университета Андрей Шульдяков говорил, что новый коронавирус страшнее вируса свиного гриппа H1N1, который был причиной пандемии в 2009 году, если сравнивать число зараженных в реанимациях и количество смертей пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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