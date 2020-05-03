В России заявили о невозможности искоренить коронавирус

Искоренить коронавирус не удастся, он будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющих свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

Специалист считает, что SARS-CoV-2 войдет в жизнь людей, как «свиной грипп» в 2009 году. Брико также отметил, что необходимо изучить особенности этой эпидемии, извлечь из нее уроки и проанализировать недостатки глобального мониторинга за угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Ясно одно: новые вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего мира», — добавил он.

В том же интервью академик отметил, что развитие эпидемии коронавируса в России замедлилось в последнее время, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. «Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом ее снижения в июне», — сказал он и добавил, что за прошлый месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 до 6,9 процента.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!