Дату окончания эпидемии коронавируса в России скорректировали

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна назвали новую дату окончания эпидемии коронавируса в России. Корректировки внесли c учетом данных по заражению от 1 мая 2020 года.

Согласно расчетам специалистов, в России эпидемия коронавируса закончится 12 августа 2020 года, хотя ранее предполагалось, что она закончится 8 августа. Так, 1 мая сообщалось о 7,9 тысячи новых случаях, тогда как уже 3 мая было зафиксировано 10,6 тысячи инфицированных. Таким образом в будущем модель сингапурских ученых может быть снова скорректирована.

Для составления прогноза использовалась математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим (SIR-модель).

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

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