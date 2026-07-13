Внешность сменившей имидж Дженнифер Лоуренс на фото папарацци вызвала споры в сети

Внешность сменившей имидж американской актрисы Дженнифер Лоуренс на фото папарацци вызвала споры в сети. Материал публикует Daily Mail.

35-летнюю звезду «Голодных игр» запечатлели на улице в Нью-Йорке. Она предстала перед камерой в атласной белой макси-юбке с кружевной отделкой, синей футболке с принтом и коричневых сандалиях. При этом артистка продемонстрировала новый цвет волос. Так, она окрасила пряди в светло-каштановый оттенок.

Читатели издания высказались о фото в комментариях. Часть из них восхитились образом Лоуренс: «Выглядит потрясающе!», «Оставь темные волосы, они тебе очень идут», «Абсолютная красотка», «Дженнифер всегда выглядит потрясающе, независимо от цвета волос».

В то же время другие пользователи раскритиковали внешность знаменитости, обратив внимание на ее худобу. «Я ее не узнала», «С темными волосами она выглядит намного старше и более невзрачной», «Почему она выглядит лет на 50?», «Оземпиковая диета. Она выглядит слишком худой, у нее всегда была прекрасная фигура», «Выглядит больной. Такая худая», — заявили юзеры.

Ранее в июле русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, кардинально сменила имидж.