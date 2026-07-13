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19:25, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Счета уехавшего из России Милохина заблокировали

ФНС заблокировала банковские счета уехавшего из России блогера Дани Милохина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала банковские счета популярного блогера Дани Милохина, уехавшего в Дубай. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о блокировке счетов было вынесено 9 июля. В качестве причины указано то, что блогер не представил налоговую декларацию в течение 20 дней по истечении установленного срока.

Также стало известно, что Милохин задолжал 500 рублей по «штрафам, санкциям и возмещению ущерба» перед управлением Федерального казначейства.

Ранее Милохин заверил, что не работал курьером за рубежом, о чем он ранее заявлял подписчикам. Он также рассказал, что по-прежнему зарабатывает на жизнь благодаря блогерской карьере.

Милохин уехал из России в сентябре 2023 года. Это произошло на фоне слухов о его призыве на срочную службу.

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