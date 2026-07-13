Управляющий отеля в Турции попытался наложить покончить с жизнью из-за отсутствия россиян

Управляющий отеля Relax Beach Hotel в Аланье впал в депрессию из-за отсутствия россиян

Управляющий четырехзвездочного отеля Relax Beach Hotel в Аланье (Турция) попытался покончить с жизнью из-за отсутствия россиян. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Сообщается, что постояльцы услышали громкий хлопок, выбежали на улицу и нашли там управляющего с травмами. Мужчину экстренно госпитализировали, врачам удалось его спасти.

Уточняется, что семейный отель столкнулся с финансовыми проблемами. Менеджер постоянно переживал из-за снижения турпотока, особенно из России, и даже впал в депрессию. Также известно, что пока неизвестно, не был ли этот случай попыткой привлечь внимание к проблеме.

Ранее почти три десятка туристов были госпитализированы после отравления в турецком отеле. Они жаловались на боли в животе, тошноту и рвоту.