Почти три десятка туристов госпитализировали после отравления в турецком отеле

DHA: 28 туристов госпитализировали после отравления в отеле на курорте Кушадасы

После отравления в отеле на курорте Кушадасы на западе Турции были госпитализированы по меньшей мере 28 туристов. Об этом сообщило агентство DHA.

«Представители властей взяли образцы блюд, которые подавались гостям отеля, а также пробы воды из системы водоснабжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отравившиеся туристы пожаловались на боли в животе, тошноту и рвоту. Проводится расследование инцидента.

РИА Новости со ссылкой на государственную больницу Кушадасы уточнило, что среди отравившихся туристов есть иностранные граждане, однако турецкое законодательство запрещает раскрывать их национальную принадлежность.

Ранее двое российских туристов отравились на Бали популярным местным вином.