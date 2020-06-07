В России число заразившихся коронавирусом превысило 467 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 467 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Точное количество инфицированных в России за весь период пандемии — 467 673. Зафиксировано 5859 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным COVID-19, выздоровел 226 731 человек.

За последние сутки выявили 8984 инфицированных в 84 регионах. Скончались 134 человека, вылечились — 5343.

По данным на 6 июня, в стране было зарегистрировано более 458 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что темпы распространения коронавируса в мире ускорились. На это обратило внимание Daily Mail. По данным издания, в первую неделю мая ежедневно регистрировалось около 86 тысяч новых случаев инфицирования. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь составляет примерно 114 тысяч случаев. Подобный всплеск заражаемости обусловлен большим приростом в странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, — Индии, России и государствах Южной Америки.

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