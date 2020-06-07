В российском регионе сняли карантин для въезжающих

В Приморском крае начал действовать режим въезда, не предусматривающий обязательного 14-дневного карантина как для россиян из других регионов, так и иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

С воскресенья, 7 июня, прибывающим в Приморье необходимо заполнить анкету, в которой указать свои контактные данные, а также цель приезда и адрес проживания. При отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания.

В правительстве края уточнили, что эти правила пока не распространяются на тех, кто приезжает на работу вахтовым методом, и тех, кто прилетает в регион вывозными рейсами. Для них продолжат действовать режим с обязательным карантином. Также в регионе продолжает действовать масочный режим.

По последним данным, с начала эпидемии в Приморском крае коронавирус был выявлен у 2 313 человек. 22 пациента умерли, 1402 человека выздоровели.

6 июня сообщалось, что в Краснодарском крае введены новые послабления режима карантина. Так, в субботу в регионе открылись летние кафе и рестораны на открытом воздухе, парки, скверы, набережные и пляжи. При этом режим самоизоляции, введенный из-за распространения коронавируса, продлится до 21 июня.

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