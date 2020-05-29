Карантин в селе Дивеево продлили после вспышки коронавируса

Карантин в селе Дивеево Нижегородской области, где произошла вспышка коронавируса, продлили на неопределенный срок. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, передает агентство «Нижний Новгород».

Никитин рассказал, что постоянно обсуждает ситуацию в карантинных населенных пунктах с санитарными врачами. «Достигнутое равновесие слишком хрупкое, чтобы испытывать его на прочность. Даже один контакт с последующим инфицированием может изменить ситуацию», — добавил он, призвав паломников воздержаться от поездок в Дивеево. По словам главы Нижегородской области, присутствовать на богослужениях, если они будут проводиться, пока смогут только жители села.

Никитин также напомнил об ограничениях при въезде в регион: все, кто приезжает не по служебной необходимости, должны пройти двухнедельную изоляцию. «Не стоит думать, что с наступлением лета угроза миновала. Такое обманчивое ощущение крайне опасно. Самоизоляция по-прежнему обязательна», — подчеркнул губернатор.

Агентство отметило, что также карантин пока сохраняется в городах Выкса, Кулебаки и Павлово.

Вспышка коронавируса произошла в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в конце апреля. Сообщалось, что коронавирусом заразились 76 человек. Позже Никитин заявил, что в инфицировании послушниц монастыря виноваты паломники из эпидемиологически неблагополучных регионов. Религиозное учреждение и село Дивеево, где оно находится, закрыли на карантин.

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