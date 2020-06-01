Раскрыты новые правила приема туристов в Анапе

В Анапе ввели новые правила приема туристов. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава управляющей компании сети отелей «Ателика» Алексей Высоканов.

Как следует из сообщения, 31 мая представитель Роспотребнадзора совместно с главным санитарным врачом Анапы провели инструктаж среди местных туроператоров и отельеров и рассказали о требованиях работы с туристами в условиях пандемии коронавируса.

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Согласно правилам, попасть в санатории города можно будет только при наличии трех документов: санаторно-курортной путевки или ее аналога, справки об отсутствии COVID-19, а также справки об эпидокружении, в которой говорится об отсутствии контактов с заболевшими в течение 14 дней.

Сначала наличие справок будет проверять полиция, а затем медработник от санатория. В случае, если у человека не будет документов, его отправят в обсерватор в Темрюкском районе за счет учреждения, куда приобреталась путевка.

«Если гость против, в отношении него составляют протокол о сопротивлении полиции, а затем отправляют иск в суд на принудительную обсервацию», — написал Высоканов, добавив, что у человека будет возможность «сразу уехать обратно из аэропорта по железной дороге или на автотранспорте, но блокпостам также дадут указание проверять документы».

По словам Алексея Высоканова, для санаториев, пропускающих людей без справок, предусмотрены жесткие санкции. В случае, если человек окажется заражен коронавирусом, администрации будет грозить уголовная ответственность и закрытие организации через суд.

«Нам сказали обзвонить всех, кто купил путевки, и объяснить: если нет справок — не приезжайте», — подытожил отельер.

Он добавил, что главный санитарный врач, выступавшая на инструктаже, объявила о посменном заезде гостей: люди должны заселяться в санатории в один день, не чаще, чем раз в две недели. Новые меры будут введены как минимум до конца карантина в регионе — до 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае перейдут на бесконтактное обслуживание туристов во время пандемии коронавируса. В частности, речь идет о введении в отелях Кубани безналичной оплаты товаров и услуг и безопасной системы общения гостей и персонала.

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