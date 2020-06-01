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Популярная европейская страна заявила об открытии для россиян без ограничений

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Фото: Globallookpress.com

Италия, которая считается популярной среди туристов европейской страной, заявила о том, что ожидает путешественников из России с 15 июня. Об этом в ходе онлайн-брифинга, посвященного Дню республики, сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что 15 июня границы [Евросоюза для туристов] будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — сказал он.

Кроме того, спикер отметил, что после открытия границ страна не планирует вводить специальные справки об отсутствии коронавируса для приезжающих иностранцев.

Он также напомнил, что Италия может поспособствовать улучшению российской экономики.

В мае сообщалось, что Италия отменит карантин для прибывающих в страну граждан Евросоюза (ЕС) с 3 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Ранее предсказывалось, что первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Абзалов. По его оценке, открытие массовых туристических направлений произойдет не раньше лета.

Всего за время эпидемии в Италии выявили 233 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом официальное число выздоровевших составляет 158 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,4 тысячи.

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