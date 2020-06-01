Популярная европейская страна заявила об открытии для россиян без ограничений

Италия, которая считается популярной среди туристов европейской страной, заявила о том, что ожидает путешественников из России с 15 июня. Об этом в ходе онлайн-брифинга, посвященного Дню республики, сообщил посол Италии в России Паскуале Терраччано, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что 15 июня границы [Евросоюза для туристов] будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — сказал он.

Кроме того, спикер отметил, что после открытия границ страна не планирует вводить специальные справки об отсутствии коронавируса для приезжающих иностранцев.

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Он также напомнил, что Италия может поспособствовать улучшению российской экономики.

В мае сообщалось, что Италия отменит карантин для прибывающих в страну граждан Евросоюза (ЕС) с 3 июня. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Ранее предсказывалось, что первыми странами, которые откроются для путешественников после пандемии коронавируса, станут наиболее зависящие от пляжного туризма Греция, Италия и Турция. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Абзалов. По его оценке, открытие массовых туристических направлений произойдет не раньше лета.

Всего за время эпидемии в Италии выявили 233 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом официальное число выздоровевших составляет 158 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,4 тысячи.

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