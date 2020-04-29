Названы ожидающие российских туристов страны Европы

Любимые европейские страны россиян, среди которых Греция, Болгария, Италия, Хорватия и Чехия, ожидают сохранения потока туристов из России после пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, например, директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу заявил, что в Греции всегда рады российским путешественникам. «Мы сделаем все возможное, чтобы после нормализации эпидемиологической обстановки в России россияне приехали на отдых в Грецию. Это будет безопасный отдых», — отметил Эфстатиу, добавив, что правительство страны уже разрабатывает новые нормы безопасности, которые будут внедряться на туристических объектах и в отелях.

В посольстве Италии в России также выразили надежду на то, что путешествия в скором времени снова станут доступными. «Россияне всегда относились к нашей стране с большой любовью, традиционно выбирая именно Италию для поездки на отдых», — говорится в их сообщении.

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Вдобавок в российском представительстве ЧехТуризма сообщили, что нет «никакого закрытия границ Чехии, которое бы распространялось на россиян или путешественников других национальностей».

Кроме того, как рассказал глава представительства по туризму Хорватии в России Райко Ружичка, в стране рассматривают возможность упрощения визового режима для россиян. «Мы сделали это, потому что хотим, чтобы российские туристы приехали в Хорватию в 2020 году. Более того, сейчас Хорватия запускает на русском языке кампанию "Пригласи Хорватию в свой дом!", которая призывает помечтать о Хорватии, а после отмены ограничений из-за пандемии отправиться в Хорватию на отдых», — уточнил Ружичка.

Ранее в апреле сообщалось, что туристы из разных стран Европы массово собрались посетить Россию в ближайшие два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. В нем приняли участие жители 27 европейских стран с высокими показателями выездного туризма.

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