В Крыму отменили плату за обсерваторы для приезжающих

Власти Крыма отменили плату за размещение приезжающих без конкретной цели в обсерваторах. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства республики.

Согласно документу, прибывающие на полуостров обязаны отправиться на изоляцию в обсерваторе на две недели. При этом из текста убрали упоминание о том, что расходы обсерватора оплачиваются самими гражданами. Информацию о том, что плату за размещение в обсерваторах отменили, также подтвердил источник ТАСС в правительстве республики.

Ранее сообщалось о том, что крымские власти задумались о новых правилах въезда на полуостров. Въезжающих в Крым туристов могут начать тестировать на коронавирус на мосту через Керченский пролив.

По последним данным, в Крыму зафиксировано 385 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, с выздоровлением из больниц выписаны 229 пациентов, 11 человек скончались.

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