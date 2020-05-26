Власти Крыма задумались о новых правилах въезда на полуостров

Въезжающих в Крым туристов могут начать тестировать на мосту через Керченский пролив. О введении новых правил задумались врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и глава региона Сергей Аксенов, передает «Интерфакс».

Как сообщили в пресс-службе правительства Севастополя, в настоящий момент решается вопрос, где именно будет проводиться тестирование: если туристов начнут проверять при въезде на полуостров, смысла в повторном заборе анализов в городе нет.

Власти Севастополя планируют с 1 июня тестировать всех въезжающих на COVID-19 вместо обязательного помещения на двухнедельный карантин в обсерваторы. Тесты предполагается проводить на блокпостах на всех пунктах проверки транспорта; в случае, если анализ отрицательный, человеку разрешат ехать дальше.

Ранее сообщалось, что в Крыму закупят 25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для приезжих. По словам главы региона Сергея Аксенова, процедура позволит «быстро выявить заболевших и отделить их от здоровых людей» и поможет местным властям просчитать модель организации туристического сезона. Закупленные тесты будут использоваться во всех санаториях полуострова с момента их открытия.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 346 случаев заражения COVID-19, выздоровели 154 человека, девять умерли.

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