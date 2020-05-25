В Крыму начали подготовку к туристическому сезону вопреки пандемии коронавируса

Отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Вести Крым».

По информации телеканала, владельцы гостиниц в разных городах полуострова все еще надеются на открытие летнего сезона. Так, в Феодосии пригнали технику для очистки пляжа. «Вот мы начали уборку территории, так как неоднократно был шторм на море. Пригнали технику, убираем мусор и грязь», — пояснила управляющая одного из отелей Екатерина Жмурко.

В то же время власти Ялты уже озаботились благоустройством набережной и высадили цветы, а в Форосе местные жители решили заняться наведением порядка на набережной своими силами.

«У нас будут стоять тут лавочки по всей набережной. Установим 16 фонарей, четыре из них — с лазерными пушками, которые будут нацелены на воду и камни», — пояснил один из крымчан.

В мае российские ученые раскрыли два сценария завершения эпидемии коронавируса в Крыму. По мнению специалистов аналитического центра Крымского федерального университета (КФУ), в случае полного снятия карантинных мер на полуострове произойдет вспышка, при которой вирус могут подхватить более полусотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Крыму закупят 25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для туристов. По словам главы региона Сергея Аксенова, процедура, позволяющая «быстро выявить заболевших и отделить их от здоровых людей», поможет местным властям просчитать модель организации туристического сезона. Закупленные тесты будут использоваться во всех санаториях полуострова с момента их открытия.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 346 случаев заражения COVID-19, из больниц выписаны 153 пациента, а жертвами вируса стали девять жителей региона.

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