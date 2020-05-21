В Крыму нашли способ обеспечить безопасность туристов во время пандемии

Власти Крыма нашли способ обезопасить туристов во время пандемии, закупив тесты для выявления коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, заявил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Выступая на ежедневном совещании по предупреждению распространения вируса на полуострове, Аксенов отметил, что первая партия экспресс-тестов для приезжих составит 25 тысяч экземпляров. Получение результата займет всего 15 минут от взятия пробы — крови из пальца.

«С учетом появления тестов, которые позволят быстро выявить заболевших и отделить их от здоровых людей, мы сможем просчитать модель организации туристического сезона», — сказал глава региона.

Закупленные тесты будут использоваться во всех санаториях полуострова с момента их открытия. По словам Аксенова, поставки начнутся в июне, до этого времени власти рассчитают необходимое количество материалов для исследований.

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На том же совещании политик уточнил, что новые правила Роспотребнадзора, разработанные для отелей и санаториев во время пандемии, «невыполнимы для курортов Крыма», поскольку содержат очень много требований, которые «невозможно выполнить в полном объеме». В качестве примера он упомянул машины для чистки ковров, которые отсутствуют в продаже в магазинах региона.

«Но мы найдем какой-то рецепт, который позволит нам сохранить курортную сферу», — подытожил Сергей Аксенов, добавив, что вернется к обсуждению открытия сезона 26 мая.

20 мая Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы санаториев во время пандемии коронавируса. Согласно новым правилам, постояльцев начнут размещать в номерах по одному, за исключением семей. Сотрудникам учреждений необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса, а их руководство обяжут проводить еженедельные проверки подчиненных.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 314 случаев заражения COVID-2019, выздоровели 126 человек.

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