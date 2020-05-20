Опубликованы правила работы санаториев во время эпидемии

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по возобновлению работы санаториев во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Одним из основных правил ведомства является размещение постояльцев в номерах по одному. Единственным исключением станет заселение семей.

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Всем сотрудникам лечебно-профилактических учреждений необходимо будет предоставить справку об отсутствии коронавируса. Помимо этого, руководство санаториев будет проводить еженедельные проверки работников на заболевание.

Согласно новым правилам, запрещены групповые посещения медицинских процедур.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что с приходом потепления следует открывать летние веранды кафе и начинать «думать об отдыхе и запускать закрытые санатории, курорты, базы, которые сегодня не работают».

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