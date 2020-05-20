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Онищенко призвал открыть магазины и кафе в России

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал начать возобновление работы непродовольственных магазинов и кафе в регионах России. Со следующей недели он предложил открывать летние веранды заведений общепита. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 20 мая.

«Надо смягчать меры изоляции <...> Мы должны смело идти на открытие малого и среднего бизнеса, с соблюдением всех требуемых защитных мер», — констатировал Онищенко. Он также подчеркнул, что с приходом потепления следует открывать летние веранды кафе и начинать «думать об отдыхе и запускать закрытые санатории, курорты, базы, которые сегодня не работают». Онищенко предположил, что в кафе с открытыми уличными верандами может работать каждый третий столик максимум для двух человек при условии строгого соблюдения социальной дистанции.

Парламентарий добавил, что не менее важно определиться с датой проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и организовать процесс сдачи. Несмотря на то, что школы и колледжи сейчас закрыты и проводят уроки в режиме онлайн, Онищенко заявил, что открывать те учебные заведения, в которых более 60 процентов учащихся имеют иммунитет к коронавирусу, уже можно.

Ранее в Свердловской области также говорили о скором открытии магазинов и заведений общественного питания. Губернатор региона Евгений Куйвашев обещал смягчить ограничительные меры к 19 мая, однако после вспышки коронавируса в сети магазинов «Красное & Белое» их все же решили продлить еще на неделю.

Всего, по последним данным, в России выявили 308 705 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в стране зафиксировано 2972 летальных исхода и 85 392 случая выздоровления.

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