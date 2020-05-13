В российском регионе откроют магазины и рестораны

В Свердловской области к 19 мая откроют все магазины, торговые центры и рестораны, написал губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.

По его словам, власти пришли к такому решению, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Вместе с тем Куйвашев подчеркнул, что, несмотря на ослабление мер, предприятия должны будут соблюдать требования санэпидбезопасности. Так, например, кафе и рестораны смогут принимать посетителей только в том случае, если на каждого человека в заведении будет приходиться не менее 10 квадратных метров.

Кроме того, по словам Куйвашева, жителям региона разрешат прогулки и занятия спортом на улице. «Однако по-прежнему важно соблюдать дистанцию, поэтому настойчиво прошу не собираться компаниями», — отметил губернатор.

Куйвашев уточнил, что фуд-корты, развлекательные зоны торговых центров и кинотеатры пока будут закрыты. «Таким образом, возобновляют работу все отрасли, кроме развлекательной», — подчеркнул он.

Соответствующий указ по постепенному снятию ограничительных мер губернатор Свердловской области пообещал оформить позднее.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, Свердловская область находится на седьмом месте по числу зарегистрированных случаев коронавируса. В регионе заразились 2298 человек, из них 427 выздоровели. За последние сутки там зафиксировано 135 новых случаев заражения. Всего в России выявлено 242 271 заболевших коронавирусной инфекцией.

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