Россияне рассказали о досуге на майских праздниках

Большинство россиян (66 процентов) провело майские праздники на самоизоляции в городской квартире, показало исследование «Ситимобил», содержание которого приводит РИА Новости.

При этом треть россиян в качестве досуга выбрали поездку на шашлыки, а лишь четверть респондентов признались, что во время карантина поехали на дачу. Еще 10 процентов опрошенных рассказали, что устали от самоизоляции и навестили за выходные друзей или родственников.

Наиболее строго режим самоизоляции соблюдали москвичи: на дачу поехал только каждый пятый (21 процент), а к друзьям – лишь 8 процентов респондентов. Среди жителей Санкт-Петербурга поехали на дачу почти 30 процентов, а в гости — лишь 7 процентов.

В то же время заболеть коронавирусом боится каждый третий респондент. Причем COVID-19 пугает больше женщин (41 процент), чем мужчин (28 процентов). Еще 37 процентам надоели связанные с карантином ограничения, а 28 процентов переживают, что пандемия может привести к кризису, и они останутся без работы.

Если бы не было коронавируса и карантина, чуть больше половины респондентов на майские праздники хотели бы поехать на дачу или в лес. Только каждый пятый заявил, что хотел бы провести майские выходные за границей. Четверть заявила, что им хорошо дома.

По данным «Ситимобил», число поездок в аэропорт в эти дни снизилось на 96 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество поездок от вокзалов увеличилось в 2 раза. При этом число поездок из Москвы в область уменьшилось на 55–65 процентов в сравнении с прошлогодними майскими праздниками.

Ранее сообщалось, что в Москве на майских праздниках выявлено 44 случая жарки шашлыка в неположенных местах. Сотрудники надзорных органов составили 10 протоколов об административных нарушениях и вынесли 21 предостережение о недопустимости нарушений. Всего с начала действия ограничительных мер было зафиксировано более 46 тысяч нарушений карантинного режима.

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