Росгвардия рассказала о нарушениях режима изоляции во время майских праздников

Сотрудники Росгвардии в Москве с 1 по 5 мая задержали более тысячи нарушителей режимно-ограничительных мер во время майских праздников. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, с начала майских праздников сотрудниками Росгвардии при самостоятельном несении службы было выписано шесть тысяч предупреждений и проведено 20 тысяч профилактических бесед с гражданами. Он отметил, что россияне лучше соблюдали режим самоизоляции в майские праздники, чем сразу после его введения.

Ежедневно по России 20 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии заступают на дежурство, выполняя мероприятия по обеспечению режима самоизоляции, охране правопорядка и защите граждан от правонарушений.

«В России открыта навигация, и наши бойцы начали дежурство на катерах, в том числе — для пресечения браконьерской рыбалки», — добавил представитель Росгвардии.

3 мая сообщалось, что Росгвардия начала использовать воздушную технику в Москве и области для патрулирования лесопарковых зон во время майских праздников. Информация, получаемая с воздуха, передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, чтобы они в свою очередь приняли меры реагирования и провели с гражданами разъяснительную работу.

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