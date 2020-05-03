Росгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников

Сотрудники Росгвардии начали использовать воздушную технику в Москве и области для патрулирования лесопарковых зон во время майских праздников. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на управление ведомства по Центральному федеральному округу.

В Росгвардии пояснили, что информация, получаемая с воздуха, затем передается нарядам, несущим службу на маршрутах патрулирования, чтобы они в свою очередь приняли меры реагирования и провели с гражданами разъяснительную работу. «В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве.

В отношении граждан, нарушающих предписанный им режим самоизоляции, будут составлены протоколы об административном правонарушении. В Росгвардии также призвали россиян соблюдать режим самоизоляции, оставаться дома и воздержаться от походов на пикники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на период майских праздников в Москве будет усилено патрулирование улиц. По словам мэра столицы, в праздничные дни в городе будут работать около 13 тысяч сотрудников Росгвардии.

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