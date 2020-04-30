Раскрыто число заразившихся коронавирусом в Росгвардии

Росгвардия раскрыла число заразившихся коронавирусом: по состоянию на 30 апреля среди личного состава выявлено 339 случаев инфицирования. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, тяжелых случаев среди сотрудников ведомства нет. 165 заразившихся госпитализированы, остальные находятся в самоизоляции и на домашнем лечении. 35 человек выздоровели.

По приказу директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова создан оперштаб, который контролирует ситуацию во всех подразделениях. Для уменьшения личных контактов военнослужащих применяется дистанционный метод работы; ежедневно всему личному составу по прибытии на службу и в течение рабочего дня проводится бесконтактная термометрия; выдаются средства индивидуальной защиты; проводится дезинфекционная обработка в зданиях, помещениях и на территориях воинских частей.

Дополнительно сформированы противоэпидемические бригады, врачи готовы вылететь в любой регион страны для проведения необходимых мероприятий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru