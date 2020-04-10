Путин поручил полиции и Росгвардии проконтролировать людей на карантине

Президент России Владимир Путин поручил полиции совместно с Росгвардией усилить контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса теми гражданами, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля.
«МВД России совместно с Росгвардией (...) принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в сообщении.
Также силовым ведомствам поручено обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в учреждениях, «участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» и на прилегающим к ним территориях. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и глава Росгвардии Виктор Золотов, которые с 15 апреля должны отчитываться перед президентом в ежедневном режиме.
Другие поручения даны правительству, министерствам, полпредам в федеральных округах и губернаторам. Они касаются дополнительной поддержки уязвимых групп населения, возможности перепрофилирования больниц для помощи пациентам с коронавирусом и вопросам кадрового обеспечения здравоохранения.
По официальной информации, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. Вирус обнаружили в 81 регионе.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения