Путин поручил полиции и Росгвардии проконтролировать людей на карантине

Президент России Владимир Путин поручил полиции совместно с Росгвардией усилить контроль за соблюдением карантина из-за коронавируса теми гражданами, которые вернулись из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с полномочными представителями президента в федеральных округах, опубликованном на сайте Кремля.

«МВД России совместно с Росгвардией (...) принять дополнительные меры по соблюдению гражданами, возвращающимися к месту постоянного проживания из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, установленных ограничений», — говорится в сообщении.

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Также силовым ведомствам поручено обеспечивать правопорядок и общественную безопасность в учреждениях, «участвующих в реализации мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции» и на прилегающим к ним территориях. Ответственными назначены глава МВД Владимир Колокольцев и глава Росгвардии Виктор Золотов, которые с 15 апреля должны отчитываться перед президентом в ежедневном режиме.

Другие поручения даны правительству, министерствам, полпредам в федеральных округах и губернаторам. Они касаются дополнительной поддержки уязвимых групп населения, возможности перепрофилирования больниц для помощи пациентам с коронавирусом и вопросам кадрового обеспечения здравоохранения.

По официальной информации, общее число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек. Вирус обнаружили в 81 регионе.

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