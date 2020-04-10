Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 10 апреля

По состоянию на утро 10 апреля число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек. Соответствующие данные доступны на сайте университета Джонса Хопкинса.
Согласно статистике, инфицированы 1 600 427 человек в 184 странах мира. Из них более 95,6 тысячи скончались, более 354 тысяч вылечились. Прирост заразившихся за 9 апреля составил около 100 тысяч человек.
Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (465,3 тысячи), Испания (153,2 тысячи), Италия (143,6 тысячи), Франция (118,7 тысячи) и Германия (118,2 тысячи). Россия находится на 18-м месте по числу заболевших граждан: в стране выявлен 10 131 случай инфицирования.
Антилидерами по числу скончавшихся пациентов остаются Италия, Испания, Франция и Великобритания. В этих странах уровень смерности превышает 10 процентов.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения