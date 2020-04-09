В Британии умер еще 881 человек от коронавируса

В Великобритании умер еще 881 человек от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел страны Доминика Рааба.
Таким образом, от COVID-19 всего в королевстве скончались 7978 человек. Известно, что общее число в стране зараженных достигло 65 077.
Накануне, 8 апреля, в Великобритании умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 938.
Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации, куда попал из-за коронавируса. Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше от лечения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 90 тысяч человек, более 337 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения