Борису Джонсону стало лучше в реанимации

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Об этом сообщает Reuters.
Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше от лечения. Отмечается, что у Джонсона хорошее настроение, его не планируют подключать к аппарату ИВЛ. Министр финансов Великобритании Риши Сунак добавил, что Джонсон может сидеть в своей палате.
6 апреля пресс-секретарь Джонсона сообщил, что его состояние ухудшилось. Согласно заявлению представителя правительства, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию. По совету медицинской бригады Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии.
По последним данным, в Британии зарегистрировано более 69 тысяч случаев заражения коронавирусом; 7 тысяч человек скончались, 332 пациента вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения