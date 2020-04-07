Раскрыты детали лечения заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом, не находится на искусственной вентиляции легких. О деталях его лечения сообщает издание Mirror.

Известно, что Джонсон находится в отделении интенсивной терапии больницы Святого Томаса в Лондоне. Его лечение включает в себя вентиляцию легких постоянным положительным давлением (CPAP) — обычно ее используют при обструктивном апноэ (остановке дыхания) во сне. По мнению врачей, CPAP может быть эффективна и для пациентов с COVID-19 на начальном этапе болезни. Источники в больнице уточнили, что Джонсону понадобилось около четырех литров кислорода.

Врачи рассказали, что британский премьер сдал несколько анализов, чтобы проверить уровень кислорода, количество лейкоцитов в крови, а также функции печени и почек. Кроме того, ему сделают электрокардиограмму.

Ранее пресс-секретарь Джонсона сообщил, что его состояние ухудшилось. Согласно заявлению представителя правительства, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию. По совету медицинской бригады Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии.

По последним данным, в Британии зарегистрировано более 52,3 тысячи случаев заражения коронавирусом; 5,3 тысячи человек скончались, 305 пациентов вылечились.

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