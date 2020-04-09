Предупредивший Бориса Джонсона об угрозе коронавируса врач умер от коронавируса

Врач, предупредивший премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об угрозе коронавируса для медиков, умер от коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.
Известно, что 53-летний уролог Абдул Мабуд Чоудхари (Abdul Mabud Chowdhury) скончался, проведя 15 дней в больнице. Отмечается, что у него был положительный результат теста на коронавирус. У него остались жена и двое детей.
18 марта Чоудхари написал срочное обращение к Борису Джонсону, в котором призвал обеспечить каждого медработника страны средствами персональной защиты от угроз при работе с зараженными коронавирусом.
Сам Джонсон, болеющий COVID-19, сейчас находится в реанимации. По совету медицинской бригады Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. 8 апреля британскому лидеру стало лучше: он начал сидеть и общаться.
По последним данным, в Британии зарегистрировано более 61 тысячи случаев заражения коронавирусом; 7 тысяч человек скончались, 351 пациент вылечился.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заражения, умерли свыше 90 тысяч человек, более 337 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения