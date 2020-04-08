В Великобритании за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

В Великобритании умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 938. Об этом передает Reuters со ссылкой на министра финансов страны Риши Сунака.
Всего в стране с начала эпидемии умерли 7 097 человек. Инфекция была выявлена у 60 734 человек, за сутки выявили 5 492 новых случаев.
Ранее сообщалось, что премьер-министру Великобритании Борису Джонсону стало лучше: он начал сидеть и общаться в реанимации. Представитель канцелярии премьера отметил, что состояние политика стабильное, ему становится лучше от лечения.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,5 миллиона случаев заражения, умерли более 85 тысяч человек, более 309 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения