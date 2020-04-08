В Британии мужчину посадили в тюрьму за кражу трех медицинских масок

В Великобритании мужчину посадили в тюрьму на три месяца за попытку украсть медицинские маски. Об этом сообщает The Telegraph.
34-летний Лерун Хуссейн признал себя виновным в краже. Он должен будет отсидеть в городской тюрьме 12 недель.
По словам прокуроров, кража могла серьезно повлиять на положение дел в больнице, поскольку там и так не хватает средств защиты. Работники сферы здравоохранения подчеркивают, что опасаются за свою жизнь: из-за кризиса, вызванного сильной вспышкой коронавирусной инфекции, мест и техники в больницах просто не хватает.
Сам инцидент произошел 5 апреля. Мужчина проник в городскую больницу на юге Лондона, откуда попытался унести четыре хирургические маски. Его задержали полицейские недалеко от госпиталя.
По последним данным, в Великобритании более 55 тысяч случаев инфицирования коронавирусом. 6,1 тысячи человек погибли, а 1,9 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения