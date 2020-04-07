Число погибших от коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Великобритании увеличилось почти вдвое за последние сутки. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Англии (National Health Service, NHS), передает Daily Mail.

За сутки в стране умерло 854 человека, 6 апреля сообщалось о 437 смертях. По последним данным, всего в Великобритании от пневмонии погибло 6227 человек. Возраст умерших пациентов — от 23 до 102 лет. У части из них даже не было хронических заболеваний, отмечает NHS.

Зараженный коронавирусом премьер-министр страны Борис Джонсон все еще находится в больнице, в отделении интенсивной терапии. Его лечение включает в себя вентиляцию легких постоянным положительным давлением (CPAP) — обычно ее используют при обструктивном апноэ (остановке дыхания) во сне.

Ранее пресс-секретарь Джонсона сообщил, что его состояние ухудшилось. Согласно заявлению представителя правительства, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию.

В Британии зарегистрировано более 52,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 6,2 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.

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