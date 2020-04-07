Число погибших от коронавируса в Великобритании увеличилось почти вдвое

Число погибших от пневмонии, вызванной коронавирусом, в Великобритании увеличилось почти вдвое за последние сутки. Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения Англии (National Health Service, NHS), передает Daily Mail.
За сутки в стране умерло 854 человека, 6 апреля сообщалось о 437 смертях. По последним данным, всего в Великобритании от пневмонии погибло 6227 человек. Возраст умерших пациентов — от 23 до 102 лет. У части из них даже не было хронических заболеваний, отмечает NHS.
Зараженный коронавирусом премьер-министр страны Борис Джонсон все еще находится в больнице, в отделении интенсивной терапии. Его лечение включает в себя вентиляцию легких постоянным положительным давлением (CPAP) — обычно ее используют при обструктивном апноэ (остановке дыхания) во сне.
Ранее пресс-секретарь Джонсона сообщил, что его состояние ухудшилось. Согласно заявлению представителя правительства, в течение нескольких часов у политика усилились симптомы болезни, в связи с чем он был переведен в реанимацию.
В Британии зарегистрировано более 52,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 6,2 тысячи человек скончались, 135 пациентов вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения