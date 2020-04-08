В Британии предупредили о попытках России использовать хаос из-за коронавируса

Россия попытается воспользоваться хаосом, возникшим из-за пандемии коронавируса, для вербовки агентов за рубежом, в том числе в Великобритании, считает отставной полковник британской военной разведки Филип Ингрэм (Philip Ingram). Об этом сообщает Daily Star.

По его мнению, Москва может развернуть против Запада широкомасштабную кампанию, частью которой станут поддельные «информационные бомбы», замаскированные под врачей офицеры ГРУ и люди, которых можно будет спровоцировать на причинение западным государствам различного ущерба.

Материалы по теме «От чувства тревожности мы обретаем свободу» Что придет на смену глобализации и каким станет человечество после пандемии коронавируса

«Они хотят вызвать хаос на Западе. Что-то вроде коронавируса может вызвать у [президента России Владимира] Путина огромные внутренние проблемы, но это также отличная возможность устроить проблемы Западу», — предупредил Ингрэм. По его словам, российские спецслужбы будут пристально следить за публикациями в социальных сетях и искать там тех, кто легкомысленно либо глупо реагирует на кризис, чтобы в дальнейшем спровоцировать этих людей на причинение ущерба Британии.

Как отмечает Daily Star, Ингрэм высказался об этом после того, как власти Великобритании «взбесились» из-за сообщения российского государственного новостного сайта Sputnik о том, что премьер-министр Борис Джонсон, заразившийся коронавирусом и находящийся в отделении интенсивной терапии, будет подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В британском правительстве опровергли информацию о проведении данной процедуры, однако позднее таблоид Mirror написал, что лечение Джонсона включает в себя вентиляцию легких постоянным положительным давлением. Состояние премьера ухудшилось в ночь на 7 апреля, его полномочия временно переданы главе МИД Доминику Раабу.

Великобритания, по данным проекта американского Университета Джонса Хопкинса, занимает восьмое место среди стран мира по числу случаев заражения коронавирусом (почти 56 тысяч). В стране умерли свыше шести тысяч человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!