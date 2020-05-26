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В Крыму отреагировали на идею сделать платный въезд для туристов

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Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму отреагировали на предложение украинцев сделать платным въезд на полуостров. Идея вызвала у властей региона «ироничную улыбку», заявил в беседе с РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

Как отмечает издание, недавно на сайте президента Украины появилась петиция с предложением сделать въезд в Крым платным для украинцев и иностранцев до тех пор, пока регион находится в составе России. Проезд на полуостров оценили в 250 гривен (660 рублей) с человека, которые были бы направлены на развитие курортов Херсонской области.

«На Украине шесть лет утверждали, что туристы не ездят в Крым, а теперь фактически признали обратное и решили на этом заработать», — заявил Игорь Черняк, добавив, что «безопасный и комфортный курорт стал востребованным местом у украинских туристов, и их властям этого не скрыть».

По его словам, в случае если правительство Украины решит отреагировать на «бредовую петицию», это скорее не отпугнет туристов от Крыма, а озлобит население. И люди в любом случае будут приезжать на полуостров — через регионы России.

Ранее сообщалось, что в Крыму начали подготовку к туристическому сезону вопреки пандемии коронавируса. На пляжи Феодосии пригнали технику для их очистки, в Ялте высадили цветы на набережной, а в Форосе начали установку новых фонарей. Глава региона Сергей Аксенов закупил 25 тысяч экспресс-тестов на коронавирус для туристов, которые будут использоваться во всех санаториях полуострова с момента их открытия.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство жителей поддержали данное решение. Украина считает присоединение Крыма к России оккупацией. Страны Запада также не признают вхождение полуострова в состав России.

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