Спрогнозировано резкое снижение цен на поездки в Крым

Стоимость поездок на полуостров Крым должна резко снизиться в будущем на фоне пандемии коронавируса. Такой прогноз дала начальник управления городского развития администрации Феодосии Юлия Артемьева, передает «Вести Крым».

Эксперт отметила, что любой предприниматель в туристической инфраструктуре сейчас должен подстраиваться под рынок. «В любом случае, цены будут снижаться. "Богатого туриста" в этом сезоне нам ждать не придется», — пояснила она.

25 мая сообщалось, что отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса. Так, например в гостинице Феодосии пригнали технику для очистки пляжа. В то же время власти Ялты уже озаботились благоустройством набережной и высадили цветы.

Ранее российские ученые раскрыли два сценария завершения эпидемии коронавируса в Крыму. По мнению специалистов аналитического центра Крымского федерального университета (КФУ), в случае полного снятия карантинных мер на полуострове произойдет вспышка, при которой вирус могут подхватить более полусотни тысяч человек.

По последним данным, в Крыму зарегистрировано 349 случаев заражения COVID-19, из больниц выписаны 154 пациента, а умерли 11 жителей региона. По мнению главы региона Сергея Аксенова туристический сектор в Крыму грядущим летом едва ли будет функционировать в полной мере из-за трудностей с допуском гостей из других регионов.

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