В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах из-за границы

В текущем курортном сезоне Крыму не стоит рассчитывать на приезд туристов из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Об этом РИА Новости заявил глава комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, в последние годы на полуострове в основном делали ставку на отечественных путешественников. «В то время как иностранные были важным политическим аспектом, потому что, возвращаясь обратно, они доносили в своих странах правду о жизни в Крыму», — рассказал собеседник агентства.

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На данный момент, заметил Черняк, республиканским курортам следует наладить турпоток из регионов России, ориентируясь на эпидемиологическую ситуацию в стране. «Есть вопросы, кто к нам поедет, из каких регионов и как к нам поедут», — заключил он.

25 мая сообщалось, что отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса. Так, например в гостинице Феодосии пригнали технику для очистки пляжа. В то же время власти Ялты уже озаботились благоустройством набережной и высадили цветы.

Согласно последним данным, в Крыму зафиксировано 369 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, с выздоровлением из больниц выписаны 217 пациентов, 11 человек скончались. Режим повышенной готовности был отменен в республике с 18 мая для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет.

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