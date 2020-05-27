В Крыму нашли способы открыть туристический сезон

Глава Республики Крым Сергей Аксенов провел онлайн-конференцию с представителями средств размещения для рассмотрения способов открытия туристического сезона в 2020 году после пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Вести Крым».

Обсуждая рекомендации Роспотребнадзора, участники конференции разработали позиции, при которых возможно запустить деятельность санаторно-курортного комплекса в Крыму. Условия будут выдвинуты на федеральный уровень. О каких именно позициях идет речь, не уточняется.

25 мая сообщалось, что отельеры Крыма начали подготовку объектов размещения к приему туристов в курортный сезон вопреки пандемии коронавируса. Так, например в гостинице Феодосии пригнали технику для очистки пляжа. В то же время власти Ялты уже озаботились благоустройством набережной и высадили цветы.

Ранее глава республики Сергей Аксенов уточнил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты Крыма могут открыться для жителей региона после 15 июня. По его словам, сроки запуска инфраструктуры для туристов все еще зависят от эпидемической обстановки. Политик добавил, что совместно с правительством России к 1 июня они должны выработать план открытия санаторно-курортной сферы.

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